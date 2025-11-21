 |  Giriş 

ABD Kaptan Demir Çelik’ten ithal inşaat demirine yönelik sübvansiyon kararını iptal etti

Cuma, 21 Kasım 2025 12:22:15 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik uzun süredir devam eden telafi edici vergi davasında Ticaret Bakanlığının kararını onadı. Karara göre hurda ve gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketi Nur’un aldığı sübvansiyonların inşaat demiri üreticisi Kaptan Demir Çelik’e atfedilemez.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönem için Kaptan Demir Çelik için nihai teşvik oranı %2,43 seviyesinde belirlenmişti.

Mahkeme, Ticaret Bakanlığının “çapraz atfetme” koşullarının karşılanmadığı yönündeki değerlendirmesine katıldı. Bakanlık,

• Nur tarafından tedarik edilen hurdanın, birçok çelik ürününde kullanılan genel bir hammadde olduğu,

• Bu girdinin Kaptan’ın inşaat demiri üretimine ağırlıklı veya münhasır biçimde tahsis edilmediği,

• Nur’un hurdasının gemi inşa faaliyetlerinden elde edildiği ve özel olarak inşaat demiri üretimi için tasarlanmadığı sonuçlarına varmıştı.

ABD kurallarına göre bir tedarikçiye yönelik sübvansiyonların son kullanıcı tedarik zincirindeki üreticiye atfedilebilmesi için ilgili girdinin özellikle o nihai ürün için kullanılması gerekiyor. Mahkeme, bu koşulun karşılanmadığı sonucuna vardı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

