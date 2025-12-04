ABD ile Güney Kore arasında ticaret anlaşması imzalandı

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü ABD ile Güney Kore arasında bir ticaret anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Lutnick, Güney Kore meclisinde ülkenin ABD’ye yatırım taahhüdünü içeren bir yasa tasarısı sunulduğu için Güney Kore'den yapılan ithalata uygulanan genel vergi oranının 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren geriye dönük olarak %15'e düşeceğini söyledi.

Lutnick yaptığı açıklamada, "Buna karşılık, ABD anlaşma kapsamında belirli vergileri düşürecek. Otomobil vergileri de dahil olmak üzere bu vergiler 1 Kasım'dan itibaren %15'e indirilecek. Ayrıca uçak parçaları üzerindeki vergileri kaldırıyoruz ve Güney Kore'ye uygulanan karşılık vergi oranını Japonya ve AB ile aynı seviyeye getireceğiz,” ifadelerini kullandı.

Bu ticaret anlaşması ayrıca, yarı iletkenler ve ilaçlara yönelik uygulanacak vergileri de %15 oranında sabitleyerek Güney Kore'yi Japonya ve Tayvan gibi önemli rakipleriyle eşit bir düzeye getirdi.

Lutnick, “Güney Kore'nin Amerika yatırımlarına olan taahhüdü, ekonomik ortaklığımızı, yurt içi istihdamımızı ve sanayimizi güçlendirecek. İki ülke arasında kurulan iş birliği için minnettarız,” şeklinde konuştu.