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Trump çelik hariç olmak üzere 14 ülkeye %40’a varan oranlarda yeni vergiler getirecek

Salı, 08 Temmuz 2025 15:27:20 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaret dengelerini sarsacak yeni bir hamleyle, 14 ülkeye yönelik %40’a varan gümrük vergileri açıkladı. Beyaz Saray’ın resmi duyurusuna göre 1 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan vergiler, ABD’nin ticaret açığını azaltmayı ve yabancı şirketleri üretim tesislerini ABD’ye taşımaya teşvik etmeyi hedefliyor.

Trump'ın yeni vergi stratejisi

Yeni vergiler, söz konusu ülkelerden ithal edilen tüm ürünlere (çelik ve otomotiv hariç) mevcut sektöre özgü vergilerden ayrı olarak uygulanacak. Trump, “Ülkemizde üretim yapmaya karar verirlerse vergi uygulanmayacak,” diyerek bu ülkelerin liderlerini doğrudan yatırımlara çağırdı. Ayrıca misilleme yapılması durumunda vergilerin daha da artırılacağı uyarısında bulundu.

Yeni karşılıklı vergiler aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ülkeler Yeni vergi oranı (%)
Japonya 25
Güney Kore 25
Güney Afrika 30
Kazakistan 25
Laos 40
Malezya 25
Myanmar 40
Tunus 25
Bosna Hersek 30
Endonezya 32
Bangladeş 35
Sırbistan 35
Kamboçya 36
Tayland 36

Söz konusu vergilerin özellikle Güneydoğu Asya ile Doğu Avrupa'dan ithalata bağımlı sektörlerde olmak üzere küresel tedarik zincirleri üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabilir. Özellikle Asya ve Afrika'daki üreticiler, ürünlerinin rekabet gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya. SteelOrbis’e göre yüksek vergilerin ABD'li tüketiciler ve işletmeler için maliyetleri artırabileceği anlaşılıyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Ticaret Kota ve Vergiler 

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