Trump çelik hariç olmak üzere 14 ülkeye %40’a varan oranlarda yeni vergiler getirecek

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaret dengelerini sarsacak yeni bir hamleyle, 14 ülkeye yönelik %40’a varan gümrük vergileri açıkladı. Beyaz Saray’ın resmi duyurusuna göre 1 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan vergiler, ABD’nin ticaret açığını azaltmayı ve yabancı şirketleri üretim tesislerini ABD’ye taşımaya teşvik etmeyi hedefliyor.
Trump'ın yeni vergi stratejisi
Yeni vergiler, söz konusu ülkelerden ithal edilen tüm ürünlere (çelik ve otomotiv hariç) mevcut sektöre özgü vergilerden ayrı olarak uygulanacak. Trump, “Ülkemizde üretim yapmaya karar verirlerse vergi uygulanmayacak,” diyerek bu ülkelerin liderlerini doğrudan yatırımlara çağırdı. Ayrıca misilleme yapılması durumunda vergilerin daha da artırılacağı uyarısında bulundu.
Yeni karşılıklı vergiler aşağıdaki tabloda görülebilir.
|Ülkeler
|Yeni vergi oranı (%)
|Japonya
|25
|Güney Kore
|25
|Güney Afrika
|30
|Kazakistan
|25
|Laos
|40
|Malezya
|25
|Myanmar
|40
|Tunus
|25
|Bosna Hersek
|30
|Endonezya
|32
|Bangladeş
|35
|Sırbistan
|35
|Kamboçya
|36
|Tayland
|36
Söz konusu vergilerin özellikle Güneydoğu Asya ile Doğu Avrupa'dan ithalata bağımlı sektörlerde olmak üzere küresel tedarik zincirleri üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabilir. Özellikle Asya ve Afrika'daki üreticiler, ürünlerinin rekabet gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya. SteelOrbis’e göre yüksek vergilerin ABD'li tüketiciler ve işletmeler için maliyetleri artırabileceği anlaşılıyor.