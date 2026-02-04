TPREL, Tata Steel’e yenilenebilir enerji tedarik edecek

Hindistan merkezli Tata Power Limited’in bağlı kuruluşu Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL), Tata Steel Limited’e yenilenebilir enerji tedarik etmek amacıyla 198 megavat kapasiteli rüzgar enerjisi projesini devreye aldığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Tamil Nadu eyaletinde yer alan söz konusu rüzgar enerjisi santralinin, her biri 3,6 megavat gücünde 55 adet rüzgar türbininden oluştuğu ve yıllık yaklaşık 31 milyon ünite üretimiyle Tata Steel’e enerji sağlayacağı belirtildi.

Projenin her yıl yaklaşık 26.350 mt karbondioksit emisyonunun önüne geçmesi bekleniyor ve bunun Tata Steel’in çelik üretiminde karbon salımı azaltımı ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

Bu kapasite artışıyla birlikte TPREL’in toplam yenilenebilir kurulu gücü 11,6 gigavat seviyesine ulaştı. Bunun 6,2 gigavatı halihazırda devrede. Kalan kapasite ise çeşitli aşamalardaki projeleri içeriyor.