JNIL, Maharashtra’da 2 milyon mt kapasiteli entegre çelik tesisi kuracak

Çarşamba, 28 Ocak 2026 11:07:55 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli çelik üreticisi Jayaswal Neco Industries Limited (JNIL), Maharashtra eyalet yönetimi ile yıllık 2 milyon mt kapasiteli entegre çelik tesisi kurulmasına yönelik bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Şirket, söz konusu projenin eyaletteki Gadchiroli demir cevheri sahasında hayata geçirileceğini ve proje kapsamında yaklaşık 11,24 milyar $ tutarında yatırım yapılacağını açıkladı.

JNIL, Maharashtra eyalet yönetiminin yürürlükteki mevzuat ve politikalar çerçevesinde gerekli izin, ruhsat, onay, resmi prosedürler ve mali teşviklerin sağlanması konusunda kolaylık sağlayacağını belirtti.


