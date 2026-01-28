JNIL, Maharashtra’da 2 milyon mt kapasiteli entegre çelik tesisi kuracak

Hindistan merkezli çelik üreticisi Jayaswal Neco Industries Limited (JNIL), Maharashtra eyalet yönetimi ile yıllık 2 milyon mt kapasiteli entegre çelik tesisi kurulmasına yönelik bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Şirket, söz konusu projenin eyaletteki Gadchiroli demir cevheri sahasında hayata geçirileceğini ve proje kapsamında yaklaşık 11,24 milyar $ tutarında yatırım yapılacağını açıkladı.

JNIL, Maharashtra eyalet yönetiminin yürürlükteki mevzuat ve politikalar çerçevesinde gerekli izin, ruhsat, onay, resmi prosedürler ve mali teşviklerin sağlanması konusunda kolaylık sağlayacağını belirtti.