 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tata...

Tata Steel, Punjab’daki elektrik ark ocağını Mart 2026’da devreye alacak

Çarşamba, 25 Şubat 2026 14:16:48 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın önde gelen çelik üreticilerinden Tata Steel Limited, ülkenin kuzeyindeki Punjab eyaletinde hayata geçirmeyi planladığı 285 milyon $ tutarındaki elektrik ark ocağı ve inşaat demiri haddehanesi projesinin Mart 2026’da devreye alınacağını duyurdu.

Hammadde olarak %100 hurda kullanacak yıllık 750.000 mt kapasiteli elektrik ark ocağının böylece çevre dostu bir üretim sürecine sahip olduğu belirtilirken, elektrik ark ocağı teknolojisinin geleneksel yöntemlere kıyasla karbon emisyonlarını azalttığı ifade edildi.

Söz konusu yatırımın şirketin ülkenin kuzeyindeki en büyük yatırımı olduğu ve ocağın ikinci faz kapasite artışı tamamlandığında toplam yatırım tutarının 352 milyon $’a yükselmesinin beklendiği kaydedildi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Hint Tata Steel inşaat sektörüne yönelik ikinci çelik servis merkezinde faaliyetlere başladı

12 Eyl | Çelik Haberler

Hint JSW Steel Limited uzun mamul üretimini artıracak

21 Ağu | Çelik Haberler

Hint ISWPL inşaat demiri ve filmaşin üretim kapasitesini artıracak

25 Tem | Çelik Haberler

Tata Steel elektrik ark ocaklı uzun mamul tesisinin inşasına başladı

25 Oca | Çelik Haberler

Tata Steel yeni inşaat demiri tesisi kuracak

02 Ara | Çelik Haberler

Tata Steel elektrik ark ocaklı uzun mamul tesisi için Punjab eyaleti hükümetiyle mutabakat anlaşması imzaladı

29 Ağu | Çelik Haberler

Tata Steel Orissa’da yer alacak dev yatırımının temelini attı

23 Ağu | Çelik Haberler

Romanya’da uzun mamul fiyatları yatay, finansman kaynaklı zayıf talep aşağı yönlü baskı yaratıyor

26 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları TL bazında yatay seyrediyor

26 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Avustralya, Çin’den ithal inşaat demirine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

26 Şub | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
DEHA METAL
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
ALİ CANGUL İNŞAAT A.Ş.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis