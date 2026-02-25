Tata Steel, Punjab’daki elektrik ark ocağını Mart 2026’da devreye alacak

Hindistan’ın önde gelen çelik üreticilerinden Tata Steel Limited, ülkenin kuzeyindeki Punjab eyaletinde hayata geçirmeyi planladığı 285 milyon $ tutarındaki elektrik ark ocağı ve inşaat demiri haddehanesi projesinin Mart 2026’da devreye alınacağını duyurdu.

Hammadde olarak %100 hurda kullanacak yıllık 750.000 mt kapasiteli elektrik ark ocağının böylece çevre dostu bir üretim sürecine sahip olduğu belirtilirken, elektrik ark ocağı teknolojisinin geleneksel yöntemlere kıyasla karbon emisyonlarını azalttığı ifade edildi.

Söz konusu yatırımın şirketin ülkenin kuzeyindeki en büyük yatırımı olduğu ve ocağın ikinci faz kapasite artışı tamamlandığında toplam yatırım tutarının 352 milyon $’a yükselmesinin beklendiği kaydedildi.