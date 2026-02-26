 |  Giriş 
Hindistan’ın en büyük hurda araç geri dönüşüm tesisi Kerala eyaletinde kurulacak

Perşembe, 26 Şubat 2026 10:11:03 (GMT+3)   |   Kalküta

26 Şubat Perşembe günü bir hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinin toplu taşımadan sorumlu kurumu, ülkenin en büyük kayıtlı araç hurdaya ayırma tesisinin (RVSF) inşasına başladı.

Kerala State Road Transport Corporation ile South India Metal Corporation ortaklığında hayata geçirilecek proje kapsamında tesisin bilimsel prosedürler doğrultusunda günlük 100 mt’a kadar hurdaya ayırma kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Yaklaşık 3,2 milyon $ yatırım tutarıyla gerçekleştirilen projenin önümüzdeki sekiz ay içinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Yetkili, araçlarını RVSF merkezinde hurdaya çıkarmayı düşünen araç sahiplerinin adil ve şeffaf piyasa fiyatlarıyla karşılanacağını ve yeni araç alımlarında vergi indirimleri ile merkezi hükümet teşviklerinden yararlanma hakkı kazanacağını söyledi.


