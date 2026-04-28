Toyota’nın küresel araç üretimi ve satışları 2026’nın ilk çeyreğinde geriledi

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Mart ayında küresel araç üretiminin yıllık %2,1 artışla 902.210 adet seviyesine yükseldiğini açıkladı. Mart ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %3,3 düşüşle 239.784 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %4,9 artarak 608.784 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %7,3 düşüşle 897.871 adet olarak gerçekleşti.
Yılın Ocak-Mart döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %2,4 düşüşle 2.386.980 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %2,4 düşüşle 2.456.859 seviyesinde yer aldı.