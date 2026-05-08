Japonya’nın araç üretimi 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %0,2 artış kaydetti

Cuma, 08 Mayıs 2026 12:03:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Şubat ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %0,9 artışla 739.707 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin araç üretimi 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %0,2 artarak 1.417.167 adet oldu.

Şubat ayında ülkede araç satışları yıllık %3,5 düşüşle 394.965 adet seviyesine gerilerken, satışlar yılın ilk iki ayında ise yıllık %2,9 düşüşle 762.717 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,4 artışla 369.529 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Şubat döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %0,9 artışla 667.609 adet seviyesine yükseldi.


