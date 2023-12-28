Toyota’nın küresel üretimi ve satışları Ocak-Kasım döneminde arttı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation küresel araç üretimini bu yıl Kasım ayında %11,2 artışla 926.573 adet olarak açıkladı. Söz konusu ayda üretim rekor seviyeye ulaştı. Kasım ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %18,3 artışla 314.917 adet olurken, şirketin yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %7,9 artışla 611.656 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %13,6 artışla 905.066 adet oldu.
Yılın Ocak-Kasım döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %10,8 artışla 9.231.068 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %7,3 artışla 9.367.040 seviyesinde yer aldı.