Toyota’nın küresel araç üretimi ve satışları Ocak’ta arttı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation küresel araç üretiminin bu yıl Ocak ayında %7,4 artışla 740.332 adet seviyesinde yer aldığını bildirdi. Ocak ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %2,8 artışla 217.481 adet olurken, şirketin yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %9,5 artışla 522.851 adet seviyesinde kaydedildi.
Toyota’nın küresel araç satışları söz konusu ayda yıllık %10,5 artışla 784.527 adet seviyesinde yer aldı. Buna ek olarak Ocak ayında Toyota’nın araç ihracatı yıllık bazda %55,8 artışla 135.205 adet seviyesinden bildirildi.