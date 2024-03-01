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Toyota’nın küresel araç üretimi ve satışları Ocak’ta arttı

Cuma, 01 Mart 2024 14:18:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation küresel araç üretiminin bu yıl Ocak ayında %7,4 artışla 740.332 adet seviyesinde yer aldığını bildirdi. Ocak ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %2,8 artışla 217.481 adet olurken, şirketin yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %9,5 artışla 522.851 adet seviyesinde kaydedildi.

Toyota’nın küresel araç satışları söz konusu ayda yıllık %10,5 artışla 784.527 adet seviyesinde yer aldı. Buna ek olarak Ocak ayında Toyota’nın araç ihracatı yıllık bazda %55,8 artışla 135.205 adet seviyesinden bildirildi.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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