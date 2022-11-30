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Toyota’nın küresel araç üretimi ve satışları güçlü talep sayesinde Ekim ayında arttı

Çarşamba, 30 Kasım 2022 11:23:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation küresel araç üretiminin bu yıl Ekim ayında %23 artışla 771.382 adet seviyesinde yer aldığını açıkladı. Ekim ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %33,7 artışla 203.149 adet olurken, şirketin yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %19,5 artışla 568.233 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %22,8 artışla 832.373 adet olurken, şirketin araç ihracatı yıllık bazda %26,2 artışla 122.466 adet oldu.

Ekim ayında şirketin hem üretimi hem de satışları, güçlü talep ve 2021 yılında Güneydoğu Asya’da Corona salgınından kaynaklanan parça tedarik sıkıntılarının ardından kaydedilen toparlanma sayesinde geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen seviyeleri aştı.

Yılın Ocak-Ekim döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %7,7 artışla 7.494.062 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %0,7 düşüşle 7.931.178 seviyesinde yer aldı. Yılın ilk 10 ayında Toyota’nın araç ihracatı yıllık %3,9 düşüşle 1.370.280 adet oldu.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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