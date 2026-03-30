Toyota’nın küresel araç üretimi 2026’nın Ocak-Şubat döneminde azaldı, satışları hafifçe yükseldi

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Şubat ayında küresel araç üretiminin yıllık %3,9 düşüşle 749.673 adet seviyesine gerilediğini açıkladı. Şubat ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %2,6 düşüşle 278.916 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %4,6 düşerek 470.757 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %3,3 düşüşle 470.757 adet olarak gerçekleşti.
Yılın Ocak-Şubat döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %4,9 düşüşle 1.484.770 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %0,8 artışla 1.559.711 seviyesinde yer aldı.