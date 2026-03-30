 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Toyota’nın...

Toyota’nın küresel araç üretimi 2026’nın Ocak-Şubat döneminde azaldı, satışları hafifçe yükseldi

Pazartesi, 30 Mart 2026 11:45:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Şubat ayında küresel araç üretiminin yıllık %3,9 düşüşle 749.673 adet seviyesine gerilediğini açıkladı. Şubat ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %2,6 düşüşle 278.916 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %4,6 düşerek 470.757 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %3,3 düşüşle 470.757 adet olarak gerçekleşti.

Yılın Ocak-Şubat döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %4,9 düşüşle 1.484.770 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %0,8 artışla 1.559.711 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis