Toyota’nın küresel araç üretimi ve satışları 2025’in ilk yarısında rekor seviyelere ulaştı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Haziran ayında küresel araç üretiminin yıllık 7,4 artışla 854.565 adet seviyesine yükseldiğini açıkladı. Haziran ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %7,6 artışla 273.438 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %7,3 artarak 581.127 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %1,7 artışla 868.906 adet olarak gerçekleşti.
Yılın ilk yarısında şirketin küresel araç üretimi ve satışları rekor seviyelere ulaştı. Ocak-Haziran döneminde Toyota’nın küresel araç üretimi yıllık bazda %5,8 artışla 4.918.021 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %5,5 artışla 5.159.282 seviyesinde yer aldı.