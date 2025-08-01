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Toyota’nın küresel araç üretimi ve satışları 2025’in ilk yarısında rekor seviyelere ulaştı

Cuma, 01 Ağustos 2025 11:27:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Haziran ayında küresel araç üretiminin yıllık 7,4 artışla 854.565 adet seviyesine yükseldiğini açıkladı. Haziran ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %7,6 artışla 273.438 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %7,3 artarak 581.127 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %1,7 artışla 868.906 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında şirketin küresel araç üretimi ve satışları rekor seviyelere ulaştı. Ocak-Haziran döneminde Toyota’nın küresel araç üretimi yıllık bazda %5,8 artışla 4.918.021 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %5,5 artışla 5.159.282 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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