Toyota’nın küresel araç üretimi Ocak-Nisan döneminde %7,8 arttı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Nisan ayında küresel araç üretiminin yıllık %7,8 artışla 814.787 adet seviyesine yükseldiğini açıkladı. Nisan ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %6,9 artışla 268.957 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %8,2 artarak 545.830 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %10 artışla 876.864 adet olarak gerçekleşti.
Yılın Ocak-Nisan döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %7,1 artışla 3.256.782 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %6,1 artışla 3.392.655 seviyesinde yer aldı.