Toyota’nın küresel araç üretimi Nisan ayında arka arkaya üçüncü defa geriledi

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, küresel araç üretiminin bu yıl Nisan ayında %4 düşüşle 756.254 adet seviyesine gerileyerek üçüncü defa arka arkaya gerileme kaydettiğini açıkladı. Şubat ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %7,9 düşüşle 251.485 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %1,9 düşüşle 251.485 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %0,5 düşüşle 797.097 adet olarak gerçekleşti.
Yılın Ocak-Nisan döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %3 düşüşle 3.040.784 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %0,1 düşüşle 3.198.505 seviyesinde yer aldı.