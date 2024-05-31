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Toyota’nın küresel araç üretimi Nisan ayında arka arkaya üçüncü defa geriledi

Cuma, 31 Mayıs 2024 11:19:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, küresel araç üretiminin bu yıl Nisan ayında %4 düşüşle 756.254 adet seviyesine gerileyerek üçüncü defa arka arkaya gerileme kaydettiğini açıkladı. Şubat ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %7,9 düşüşle 251.485 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %1,9 düşüşle 251.485 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %0,5 düşüşle 797.097 adet olarak gerçekleşti.

Yılın Ocak-Nisan döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %3 düşüşle 3.040.784 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %0,1 düşüşle 3.198.505 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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