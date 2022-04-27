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Toyota’nın küresel araç üretimi Mart’ta %2,8 arttı

Çarşamba, 27 Nisan 2022 14:57:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, şirketin küresel araç üretiminin bu yıl Mart ayında %2,8 artışla 866.775 adet seviyesinde yer alarak, üst üste ikinci kez artış gösterdiğini bildirdi.

Mart ayında şirketin yurt içi üretimi yarı iletken çip sıkıntısının etkisi, yerli tedarikçilerin sistem arızaları, Fukushima eyaleti açıklarında gerçekleşen depremler ve diğer faktörlerden dolayı askıya alınan operasyonlar nedeniyle yıllık %15,8 düşüşle 261.759 adet oldu. Söz konusu ayda şirketin yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %13,6 artışla 605.016 adet seviyesine geriledi.

Toyota’nın küresel araç satışları söz konusu ayda yıllık %8,1 düşüşle 903.031 adet seviyesinde yer aldı. Mart ayında Toyota’nın araç ihracatı yıllık bazda %10,8 düşüşle 160.619 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Mart döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %0,6 düşüşle 2.238.662 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %4,2 düşüşle 2.356.525 seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde şirket yıllık %9 düşüşle 417.911 adet araç ihraç etti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu otomotiv üretim 

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