Toyota’nın küresel araç üretimi Kasım ayında arttı, satışları düştü

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation küresel araç üretiminin bu yıl Kasım ayında %1,5 artışla 833.104 adet seviyesinde yer aldığını açıkladı. Kasım ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %3,3 düşüşle 266.174 adet olurken, şirketin yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %3,8 artışla 566.930 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %2,9 artışla 796.484 adet oldu.
Yılın Ocak-Kasım döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %7 artışla 8.327.166 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %0,4 düşüşle 8.727.662 seviyesinde yer aldı.