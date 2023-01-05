﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Toyota’nın küresel araç üretimi Kasım ayında arttı, satışları düştü

Perşembe, 05 Ocak 2023 11:14:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation küresel araç üretiminin bu yıl Kasım ayında %1,5 artışla 833.104 adet seviyesinde yer aldığını açıkladı. Kasım ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %3,3 düşüşle 266.174 adet olurken, şirketin yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %3,8 artışla 566.930 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %2,9 artışla 796.484 adet oldu.

Yılın Ocak-Kasım döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %7 artışla 8.327.166 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %0,4 düşüşle 8.727.662 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %0,2 düştü

02 Oca | Çelik Haberler

Toyota Ocak ayı üretim tahminini 50.000 adet düşürdü, yılın tamamı için üretim tahmini değişmedi

19 Ara | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi ve satışları güçlü talep sayesinde Ekim ayında arttı

30 Kas | Çelik Haberler

Toyota Aralık ayı üretim tahminini 100.000 adet düşürdü

25 Kas | Çelik Haberler

Toyota 2022-23 mali yılına yönelik küresel araç üretim tahminini düşürdü

01 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Ağustos döneminde %9,5 azaldı

01 Kas | Çelik Haberler

Toyota Kasım ayı üretim tahminini 100.000 adet düşürdü

24 Eki | Çelik Haberler

Toyota Ekim ayı üretim tahminini 50.000 adet düşürdü

04 Eki | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi Ağustos’ta rekor seviyeye yükseldi

03 Eki | Çelik Haberler

Toyota Eylül-Kasım dönemine yönelik üretim tahminini yükseltti

12 Ağu | Çelik Haberler