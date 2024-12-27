Toyota’nın küresel araç üretimi Kasım ayında %6,2 azaldı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, küresel araç üretiminin bu yıl Kasım ayında %6,2 düşüşle 869.230 adet seviyesine gerilediğini ve arka arkaya 10 aydır aşağı yönlü hareket görüldüğünü açıkladı. Kasım ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %9,3 düşüşle 285.761 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %4,6 düşüşle 583.469 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %1,7 artışla 920.569 adet olarak gerçekleşti.
Yılın Ocak-Kasım döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %5,2 düşüşle 8.751.965 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %1,2 düşüşle 9.253.910 seviyesinde yer aldı.