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Toyota’nın küresel araç üretimi Ağustos’ta rekor seviyeye yükseldi

Pazartesi, 03 Ekim 2022 10:18:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, şirketin küresel araç üretiminin bu yıl Ağustos ayında %44,3 artışla 766.683 adet seviyesinde yer alarak, devam eden yarı iletken çip sıkıntısına rağmen talebin yüksek olduğu bölgelerdeki tedarikçilerin çabaları sonucunda rekor seviyeye yükseldiğini bildirdi.

Ağustos ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %5,6 artışla 196.038 adet olurken, şirketin yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %65,1 artışla 570.645 adet seviyesinde yer alarak rekor seviyede kaydedildi.

Toyota’nın küresel araç satışları söz konusu ayda yıllık %3,8 artışla 777.047 adet seviyesinde yer aldı. Ağustos ayında Toyota’nın araç ihracatı yıllık bazda %8,9 artışla 694.272 adet seviyesinde kaydedilerek özellikle Asya’da artan satışlar sonucunda rekor seviyeye yükseldi.

Yılın Ocak-Ağustos döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %0,2 artışla 5.834.947 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %5,1 düşüşle 6.273.246 seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde şirket yıllık %2,1 düşüşle 5.426.506 adet araç ihraç etti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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