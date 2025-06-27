Toyota’nın küresel araç üretimi 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %5,5 arttı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Mayıs ayında küresel araç üretiminin yıllık %0,7 düşüşle 806.677 adet seviyesine gerilediğini açıkladı. Mayıs ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %5,4 düşüşle 241.570 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %1,5 artarak 565.107 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %6,9 artışla 898.721 adet olarak gerçekleşti.
Yılın Ocak-Mayıs döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %5,5 artışla 4.063.459 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %6,2 artışla 4.291.376 seviyesinde yer aldı.