Toyota’nın küresel araç üretimi 2024 yılında %3,9 düştü

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, küresel araç üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında %3,9 düşüşle 770.712 adet seviyesinde yer aldığını ve üretiminde üst üste 11 ay aşağı yönlü hareket yaşandığını açıkladı. Söz konusu ayda şirketin yurt içi üretimi yıllık %5,7 düşüşle 255.402 adet seviyesine gerilerken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %3,1 düşüşle 515.310 adet seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan Aralık ayında Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %3,7 düşerek 905.426 adet olarak gerçekleşti.
2024 yılında şirketin küresel araç üretimi yıllık %5,1 düşüşle 9.521.876 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları da yıllık %1,4 azalarak 10.159.336 adet seviyesinde yer aldı.