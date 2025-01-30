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Toyota’nın küresel araç üretimi 2024 yılında %3,9 düştü

Perşembe, 30 Ocak 2025 14:12:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, küresel araç üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında %3,9 düşüşle 770.712 adet seviyesinde yer aldığını ve üretiminde üst üste 11 ay aşağı yönlü hareket yaşandığını açıkladı. Söz konusu ayda şirketin yurt içi üretimi yıllık %5,7 düşüşle 255.402 adet seviyesine gerilerken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %3,1 düşüşle 515.310 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Aralık ayında Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %3,7 düşerek 905.426 adet olarak gerçekleşti.

2024 yılında şirketin küresel araç üretimi yıllık %5,1 düşüşle 9.521.876 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları da yıllık %1,4 azalarak 10.159.336 adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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