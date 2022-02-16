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Toyota yıllık üretim tahminini 500.000 adet düşürdü

Çarşamba, 16 Şubat 2022 14:54:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon otomobil üreticisi Toyota, Corona salgınından kaynaklanan yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretim planlarında ayarlamalar yaptığını açıkladı.

Şirketin 2022 yılı Mart ayı için küresel üretiminin yaklaşık 100.000 adet düşüşle 950.000 adet olması bekleniyor.

Toyota 31 Mart 2022 tarihinde sona eren mali yılda yıllık üretiminin daha önceki tahminde kaydedilen 9 milyon adede kıyasla yaklaşık 8,5 milyon adet olmasını bekliyor.

Şirketin Toyota Motor Kyushu Miyata tesisindeki 1 ve 2 No’lu üretim hatları ile Toyota Motor East Japan Iwate Tesisindeki 1 No’lu hattın Mart ayında askıya alınması planlanıyor.


Etiketler: Uzak Doğu  üretim  Japonya  otomotiv  |  benzer haberler »


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