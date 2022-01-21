Toyota yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle Şubat ayında üretimini azaltacak

Cuma, 21 Ocak 2022 09:51:55 (GMT+3) | San Diego

Toyota, otomotiv sektörünü olumsuz etkileyen yarı iletken çip arzındaki sıkıntı nedeniyle Şubat ayında dünya genelindeki üretimini 150.000 adet azaltacak.

Ocak ayında 800.000 adet araç üretmeyi planladığını açıklayan şirketin yeni üretim hedefi 700.000 adet seviyesinde yer alsa da Ocak ayı hedefinin halen değişken olduğu belirtildi. Öte yandan, yalnızca Kuzey Amerika’daki üretimin önümüzdeki ay 25.000-30.000 adet azalacağı bildirildi.

31 Mart 2022 tarihinde sona erecek mali yıl öncesinde şirketin önceden açıkladığı 9 milyon adet üretim hedefine ulaşmasına mümkün gözüyle bakılmıyor.