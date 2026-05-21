Thyssenkrupp Automotive Technology Kuzey Amerika operasyonlarını yeniden yapılandırıyor

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp’un bağlı kuruluşu thyssenkrupp Automotive Technology, ABD’nin Indiana eyaletindeki Terre Haute üretim tesisini 31 Mart 2027 tarihine kadar kapatmayı planladığını duyurdu. Bu kararın, uzun vadeli rekabet gücünü artırmayı hedefleyen şirketin Kuzey Amerika operasyonlarını yeniden yapılandırma süreci kapsamında alındığı belirtildi.

Operasyonlar Ohio’daki üretim merkezine kaydırılacak

Thyssenkrupp, karardan etkilenen operasyonların kademeli olarak Ohio eyaletindeki Hamilton tesisinde toplanacağını ve söz konusu tesisin, şirketin ABD’deki şasi operasyonlarının ana üretim merkezi haline geleceğini dile getirdi. Terre Haute tesisinde şu an direksiyon parçaları ve Hamilton tesisinde ise amortisör sistemlerinin üretiminin gerçekleştirildiği paylaşıldı.

Öte yandan şirket, yeniden yapılandırma süreci boyunca müşterilere kesintisiz tedarik sağlamak amacıyla geçiş sürecinin kademeli şekilde yürütüleceğini aktardı.

Karar küresel dönüşüm stratejisinin parçası

Thyssenkrupp, yeniden yapılandırmanın kârlı büyüme, operasyonel verimlilik ve yalın organizasyon yapıları hedefleyen küresel dönüşüm stratejisinin bir parçası olduğunu ifade etti. Değişen piyasa koşulları ve müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamak amacıyla küresel üretim ağını düzenli olarak gözden geçirdiğini de belirtti.

Yeniden yapılandırma sürecine rağmen Kuzey Amerika’nın şirket açısından stratejik önemini koruduğu vurgulandı. 2024-25 mali yılında thyssenkrupp Automotive Technology, Kuzey Amerika’da yaklaşık 2,1 milyar € satış geliri elde ettiğine dikkat çekti. Ayrıca bölgede faaliyet gösteren büyük ölçekli otomotiv ve ticari araç üreticilerinin neredeyse tamamına ürün tedarik ettiğini kaydetti.