Toyota Temmuz ayı üretim tahminini 50.000 adet düşürdü

Perşembe, 23 Haziran 2022 09:57:09 (GMT+3) | İstanbul

Japon otomobil üreticisi Toyota, Corona salgınından kaynaklanan yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretim planlarında ayarlamalar yaptığını açıkladı.

Toyota’nın 2022 yılı Temmuz ayı için küresel üretiminin yaklaşık 50.000 adet düşüşle 800.000 adet olması bekleniyor. Temmuz ayından Eylül ayına kadar şirketin küresel üretiminin aylık yaklaşık 850.000 adet olacağı tahmin ediliyor. 2023 mali yılının tamamında şirketin küresel üretim tahmini 9,7 milyon adet seviyesinde yer almaya devam ediyor.

Şirketin Motomachi tesisindeki 1 No’lu üretim hattı, GR modelleri üretim hattı ve düşük hacimli model üretim hattı, Takaoka tesisindeki 2 No’lu üretim hattı, Tahara tesisindeki 3 No’lu üretim hattı, East Japan Iwate tesisindeki 1 ve 2 No’lu üretim hatları, East Japan Miyagi Ohira tesisi, Toyota Auto Body Fujimatsu tesisindeki 2 No’lu üretim hattı, ve Toyota Auto Body Yoshiwara tesisindeki 1 ve 2 No’lu üretim hatlarının Temmuz ayında askıya alınması planlanıyor.