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Toyota Nisan ayı üretim tahminini 150.000 adet düşürdü

Cuma, 18 Mart 2022 10:16:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon otomobil üreticisi Toyota, Corona salgınından kaynaklanan yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretim planlarında ayarlamalar yaptığını açıkladı.

Şirket Nisan-Haziran ayları arasındaki dönemi tesislerin kapasitelerini aşmak yerine sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak için “kasıtlı bir ara” yapılan bir dönem olarak yorumladı.

Toyota’nın 2022 yılı Nisan ayı için küresel üretiminin yaklaşık 150.000 adet düşüşle 750.000 adet olması bekleniyor.

Şirketin Toyota Motor Kyushu Miyata tesisindeki 1 ve 2 No’lu üretim hatları, Toyota Motor Corporation Tsutsumi tesisindeki 2 No’lu hat, Toyota Motor Corporation Tahara tesisindeki 3 No’lu hat, Toyota Motor East Japan Iwate tesisindeki 1 ile 2 No’lu hatlar ve Toyota Auto Body Fujimatsu tesisindeki 2 No’lu hattın Nisan ayında askıya alınması planlanıyor.


Etiketler: Japonya  Uzak Doğu  otomotiv  üretim 

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