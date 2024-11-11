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Toyota Meksika’daki tesislerine 1,45 milyar $ yatırım yapacak

Pazartesi, 11 Kasım 2024 14:02:00 (GMT+3)   |   San Diego
       

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, Meksika’daki iki tesiste yürüttüğü faaliyetleri desteklemek için 1,45 milyar $’lık yatırım yapacağını açıkladı. Bununla birlikte Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, 12 Japon otomobil şirketi ile ülkedeki yatırımlarını güçlendirmeleri için görüşme yaptı.

Guanajuato eyaletindeki Toyota tesisine 300.000 adet Tacoma model kamyonetin şasesini üretmek için 180 milyon $’lık yatırım yapıldı.

Toyota Meksika’daki en büyük yedinci araç üreticisi ve altıncı en büyük otomobil ihracatçısı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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