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Toyota Kasım ayı üretim tahminini 100.000 adet düşürdü

Pazartesi, 24 Ekim 2022 11:28:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon otomobil üreticisi Toyota Corona salgınından kaynaklanan yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretim planlarında ayarlamalar yaptığını açıkladı.

Toyota’nın 2022 yılı Kasım ayı için küresel üretiminin yaklaşık 100.000 adet düşüşle 800.000 adet olması bekleniyor.

2023 mali yılının tamamında şirketin küresel üretiminin daha önceki tahminde kaydedilen 9,7 milyon adede kıyasla düşüş göstereceği tahmin ediliyor.

Şirketin Takaoka tesisindeki 1 ve 2 No’lu üretim hatları, Tsutsumi tesisindeki 2 No’lu üretim hattı, Tahara tesisindeki 1 ve 3 No’lu üretim hatları, Miyata tesisindeki 1 ve 2 No’lu üretim hatları, Iwate tesisindeki 2 No’lu üretim hattı, Toyota Auto Body Fujimatsu tesisindeki 2 No’lu üretim hattı, Hino Motors Ltd. Hamura tesisindeki 1 No’lu üretim hattı ve Toyota Motor East Japan Miyagi Ohira tesisinin Kasım ayında askıya alınması planlanıyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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