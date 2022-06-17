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Toyota Haziran ayı üretim tahminini 40.000 adet daha düşürdü

Cuma, 17 Haziran 2022 12:17:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon otomobil üreticisi Toyota, Corona salgınından kaynaklanan yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretim planlarında ayarlamalar yaptığını açıkladı.

Şirket tedarikçilerinden birinde çıkan Covid-19 salgınının neden olduğu düşük katılım ve başka bir tedarikçideki üretim ekipmanı hatasının neden olduğu parça tedarik eksikliği nedeniyle yerel tesislerinin bir kısmındaki operasyonlarını 17 Haziran tarihinden itibaren askıya almaya karar verdi.

Toyota’nın 2022 yılı Haziran ayı için küresel üretiminin yaklaşık 40.000 adet daha düşerek 750.000 adet olması bekleniyor. 2023 mali yılının tamamında şirketin küresel üretim tahmini 9,7 milyon adet seviyesinde yer almaya devam ediyor.

Şirket yarı iletken çip sıkıntısı ve virüsün yayılması nedeniyle öngörüde bulunmak zor olduğu için üretim planının daha da düşebileceğini belirtti. Ancak şirket üretimdeki ani düşüşleri en aza indirmek için parça tedariki konusunu yakından takip edecek.

Şirketin Toyota Motor Corporation Motomachi tesisindeki 1 No’lu üretim hattı, GR modelleri üretim hattı ve düşük hacimli model üretim hattı, Toyota Motor Corporation Takaoka tesisindeki 1 ve 2 No’lu üretim hatları, Toyota Motor Corporation Tahara tesisindeki 3 No’lu üretim hattı, Toyota Motor East Japan Iwate tesisindeki 1 ve 2 No’lu üretim hatları ve Daihatsu Motor Company Corporation Kyoto (Oyamazaki) tesisindeki 1 ve 2 No’lu üretim hatları 17 Haziran tarihinden itibaren askıya alınacak.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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