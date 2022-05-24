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Toyota Haziran ayı üretim tahminini 100.000 adet düşürdü

Salı, 24 Mayıs 2022 11:38:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon otomobil üreticisi Toyota, Corona salgınından kaynaklanan yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretim planlarında ayarlamalar yaptığını açıkladı.

Toyota’nın 2022 yılı Haziran ayı için küresel üretiminin yaklaşık 100.000 adet düşüşle 850.000 adet olması bekleniyor. 2023 mali yılının tamamında şirketin küresel üretiminin 9,7 milyon adet olacağı tahmin ediliyor.

Şirketin Toyota Motor Kyushu Miyata tesisindeki 1 ve 2 No’lu üretim hatları, Toyota Motor East Japan Iwate tesisindeki 1 No’lu hat ve Daihatsu Motor Company Corporation Kyoto (Oyamazaki) tesisinin Haziran ayında askıya alınması planlanıyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu otomotiv üretim 

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