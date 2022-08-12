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Toyota Eylül-Kasım dönemine yönelik üretim tahminini yükseltti

Cuma, 12 Ağustos 2022 11:43:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon otomobil üreticisi Toyota üretim planlarında ayarlamalar yaptığını açıkladı.

Toyota’nın 2022 yılı Eylül ayı için küresel üretiminin yaklaşık 800.000 adet olması bekleniyor. Eylül ayından Kasım ayına kadar şirketin küresel üretim tahmini revize edilerek aylık yaklaşık 900.000 adede yükseltildi. Bu değişiklik parça tedarikindeki artıştan kaynaklanıyor. Şirket uzun zamandır ilk defa üretim tahminlerinde artış bildirdi.

2023 mali yılının tamamında şirketin küresel üretim tahmini 9,7 milyon adet seviyesinde yer almaya devam ediyor.

Şirketin Motomachi tesisindeki 1 No’lu üretim hattı, GR modelleri üretim hattı ve düşük hacimli model üretim hattının Eylül ayında askıya alınması planlanıyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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