Toyota Ekim ayı üretim tahminini 50.000 adet düşürdü

Salı, 04 Ekim 2022 10:25:52 (GMT+3) | İstanbul

Japon otomobil üreticisi Toyota üretim planlarında ayarlamalar yaptığını açıkladı.

Toyota’nın 2022 yılı Ekim ayı için küresel üretiminin yarı iletken çip sıkıntısının etkisiyle Japonya’daki bazı tesis ve hatlarda faaliyetlerin askıya alınması nedeniyle yaklaşık 50.000 adet düşüşle 750.000 adet olması bekleniyor.

2023 mali yılının tamamında şirketin küresel üretim tahmini 9,7 milyon adet seviyesinde yer almaya devam ediyor.

Şirketin Tsutsumi tesisindeki 1 No’lu üretim hattı, Tahara tesisindeki 1 No’lu üretim hattı, Miyata tesisindeki 2 No’lu üretim hattı, Toyota Auto Body Inabe tesisindeki 1 No’lu üretim hattı ve Hino Motors Ltd. Hamura tesisindeki 1 No’lu üretim hattının Ekim ayında askıya alınması planlanıyor.