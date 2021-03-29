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Toyota Brezilya’daki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

Pazartesi, 29 Mart 2021 10:59:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Otomobil üreticisi Toyota, Brezilya’daki dört tesisinde otomobil üretim faaliyetlerini geçici olarak durduracağını açıkladı. Şirketin tümü Sao Paulo eyaletinde bulunan Sao Bernardo do Campo, Indaiatuba, Sorocaba ve Porto Feliz tesislerindeki faaliyetleri, 29 Mart tarihinden itibaren 10 gün boyunca askıya alınacak.

Toyota, bu kararın yerel sendikalarla ortak bir şekilde alındığını ve Brezilya’nın Covid-19 salgını sırasındaki en kritik aşamasında insan hareketliliğini azaltmayı amaçladığını belirtti.

Şirket faaliyetlerine 6 Nisan tarihinde yeniden başlayacak. Toyota, Brezilya’da 5.600 kişiye istihdam sağladığını belirtti.


Etiketler: otomotiv  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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