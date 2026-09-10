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Brezilya'nın otomotiv üretimi 2026 Ağustos ayında Ekim 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Perşembe, 10 Eylül 2026 10:42:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya otomotiv sektörü birliği Anfavea tarafından açıklanan verilere göre ülkede otomobil, hafif ticari araç, kamyon ve otobüs üretimi Temmuz ayında kaydedilen 253.900 adet seviyesinden Ağustos ayında 271.200 adede yükselerek Ekim 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Anfavea Başkanı Igor Calvet, ihracattaki zayıflığa rağmen üretim verilerinin yerel talebin güçlendiğine işaret etmesi nedeniyle olumlu olduğunu belirtti. 

Ağustos ayında yerel araç satışları aylık %1,6 düşüşle 275.100 adet seviyesine gerilerken, ihracat %2,2 artışla 39.800 adet seviyesine yükseldi.

Ağustos 2026'da otomotiv üretimi yıllık %9,4 ve yerel satışlar %22,1 artarken, ihracat %31,7 düştü.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde otomotiv üretimi yıllık %8,5 artışla 1,9 milyon adet, yerel satışlar %18,4 artışla 1,975 milyon adet seviyesinde gerçekleşirken, ihracat %22,9 düşüşle 295.700 adet seviyesinde kaydedildi.

Anfavea, ihracattaki düşüşü Arjantin'den gelen talebin azalmasına ve Brezilya'nın Latin Amerika'daki geleneksel ihracat pazarlarının çoğunda Çinli araçların yarattığı rekabete bağladı.

Etiketler: Brezilya Güney Amerika Otomotiv 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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