Brezilya’da otomotiv üretimi 2026’nın Mayıs ayında %6,3 yükseldi

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (ANFAVEA) verilerine göre Brezilya’da otomotiv üretimi Mayıs ayında otomobil, hafif ticari araç, kamyon ve otobüs dahil olmak üzere aylık %6,3 artışla 253.500 adet seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda yerel araç satışları aylık bazda %10,6 artışla 274.700 adede yükselirken, ihracat %13,4 düşüşle 43.200 adede geriledi. 2025’in Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında, Mayıs 2026’da üretim %15,2, yurt içi satışlar %21,7 artarken, ihracat %29,9 düşüş gösterdi.

2026 yılının ilk beş ayında ise üretim %7,1 artışla 1,13 milyon adede, yurt içi satışlar %16,4 artışla 1,15 milyon adede yükselirken, ihracat %20 düşüşle 224.800 adede geriledi.

ANFAVEA Başkanı Igor Calvet, yurt içi piyasa satışlarının beklentilerin üzerinde seyretmeye devam ettiğini ve ihracattaki düşüş ile ithalattaki artışa rağmen üretimi desteklediğini belirtti.

Calvet ayrıca sektörün bir milyon adetlik üretim seviyesine Mayıs ayında ulaştığını, 2025 yılında ise bu seviyeye Haziran ayında ulaşıldığını ifade etti. Mayıs ayında günlük ortalama satışların 13.700 adet seviyesinde kaydedildiğini belirten Calvet, bunun 2014’ün Aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviye olduğunu söyledi.