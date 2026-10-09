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Brezilya'nın otomotiv üretimi 2026'nın Eylül ayında %1 geriledi

Cuma, 09 Ekim 2026 09:59:09 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Otomotiv Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin otomobil, hafif ticari araç, kamyon ve otobüs dahil toplam otomotiv üretimi Eylül ayında Ağustos ayında kaydedilen 271.200 adetten 268.300 adede geriledi. Ağustos ayındaki üretim, 2019'un Ekim ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Eylül ayında yurt içi araç satışları aylık %2,3 artışla 281.400 adede yükselirken, ihracat 39.800 adetle değişmedi.

Geçen yılın Eylül ayına kıyasla üretim %15,7 ve yurt içi satışlar %22,1 artarken, ihracat %24,2 geriledi.

Yılın ilk dokuz ayında ise üretim yıllık %8,7 artışla 2,166 milyon adede, yurt içi satışlar %18,1 artışla 2,257 milyon adede yükselirken, ihracat %23 düşüşle 334.000 adet oldu.

Anfavea, ihracattaki düşüşü Arjantin ve Meksika'dan gelen talebin zayıflamasına ve Brezilya'nın geleneksel Latin Amerika pazarlarının çoğunda Çinli araçlarla yaşanan rekabete bağladı.

Birlik, 2026 yılının tamamında üretimin yıllık %6,7 artışla 2,822 milyon adede, yurt içi satışların %15,2 artışla 3,099 milyon adede yükselmesini, ihracatın ise %17,7 düşüşle 435.000 adede gerilemesini bekliyor.

Etiketler: Brezilya Güney Amerika Otomotiv 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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