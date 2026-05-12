Brezilya’nın otomotiv üretimi 2026'nın Nisan ayında Mart ayına kıyasla %9,5 düştü

Salı, 12 Mayıs 2026 09:29:22 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (ANFAVEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Brezilya’nın otomotiv üretimi Nisan ayında 238.500 adet (otomobil, hafif ticari araç, kamyon ve otobüs) seviyesinde kaydedildi. Bu rakam, 2026 yılı Mart ayında üretilen 263.600 adede kıyasla %9,5 düşüş gösterdi.

Yerel araç satışları %7,8 düşüşle 248.300 adede gerilerken, ihracat %8,2 artışla 43.200 adede yükseldi.

2025 yılı Nisan ayına kıyasla, 2026 yılı Nisan ayında üretim %2,4 artarken, yerel satışlar %19 yükseldi ve ihracat %11,7 düştü.

2026 yılının ilk dört ayı, 2025 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında üretim %4,9 artışla 872.600 adede yükselirken, yurtiçi satışlar %14,9 artışla 873.500 adede çıktı ve ihracat %16,9 düşüşle 142.400 adede geriledi.

ANFAVEA başkanı Igor Calvet’e göre, iki iş günü daha az olan Nisan ayında Mart ayındaki iyi rakamlar tekrarlanamadı ancak geçen yılın aynı dönemine kıyasla olumlu göstergelerin görüldüğü bir ay oldu ve bu durum piyasada hacimlerin sürekli toparlandığını gösterdi.

Calvet’e göre ANFAVEA’nın aylık raporunda dikkat çeken nokta, ülkeye yeni üreticilerin gelmesine rağmen ithal araç tescil hacminin artmaya devam etmesi oldu.


