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Brezilya'nın otomotiv üretimi Çin rekabetinin etkisiyle 2026'nın Ekim ayında %5,1 geriledi

Cuma, 13 Kasım 2026 09:36:10 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (ANFAVEA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin binek otomobil, hafif ticari araç, kamyon ve otobüs dahil motorlu taşıt üretimi Ekim ayında Eylül ayında kaydedilen 268.300 adede kıyasla %5,1 düşerek 254.500 adet seviyesinde gerçekleşti.

ANFAVEA Başkanı Igor Calvet yaptığı açıklamada, “Dış ticaret dinamiklerinde önemli bir değişime tanık oluyoruz. Çin menşeli araçlar, karşılıklı ürün ticareti yürüttüğümüz serbest ticaret ortağımız Arjantin'den gelen araçların iki katına ulaşarak Brezilya'nın araç ithalatında ilk sıraya yerleşti. %35 ithalat vergisine rağmen, araç üreten ülkeler arasında ithal araçlara en az kısıtlama uygulayan ülke olmaya devam ediyoruz. Bu durum, kendi sektörümüzün yurt içi pazarın güçlü performansından yararlanmasını engelliyor,” ifadelerini kullandı.

Ekim ayında yurt içi araç satışları aylık %5,6 düşüşle 265.500 adede, ihracat ise %26,9 azalarak 29.100 adede geriledi.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla Ekim ayında üretim %2,7 ve yurt içi satışlar %1,8 artarken, ihracat %28,3 düştü.

2026 yılının ilk on ayında üretim yıllık %8 artışla 2,420 milyon adede, yurt içi satışlar ise %11,7 yükselişle 2,522 milyon adede ulaştı. Aynı dönemde ihracat %23,5 düşüşle 363.100 adet seviyesinde yer aldı.

Etiketler: Brezilya Güney Amerika Otomotiv 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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