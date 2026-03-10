 |  Giriş 
Brezilya’da motorlu taşıt üretimi 2026 yılının Şubat ayında %25 yükseldi

Salı, 10 Mart 2026 10:10:01 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen 163.600 adede kıyasla %25 artış ve yıllık %8,2 düşüşle 204.300 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %8,6 ve yıllık %0,1 artışla 185.200 adet olurken, ihracat aylık %29,6 artış ve yıllık %34 düşüşle 33.500 adet seviyesinde kaydedildi. 

ANFAVEA Başkanı Igor Calvet, Şubat ayında yerel satışların günlük ortalamanın son on yılın en yüksek ikinci seviyesine ulaştığını ancak ihracatın Ocak ayından Şubat ayına Arjantin’e yapılan satışların %7,5 düşmesi nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirtti.

Calvet ayrıca otobüs ve kamyon satışlarının Şubat ayında Ocak ayına kıyasla %4,5 arttığını ve ağır araç satışlarını teşvik eden ulusal kalkınma bankası BNDES tarafından yürütülen program sayesinde önümüzdeki aylarda daha da yükselmesinin beklendiğini söyledi. Program kapsamında bugüne kadar kamyon ve otobüs filolarının yenilenmesi için toplam 770 milyon $ tutarında kredi onaylandı.


