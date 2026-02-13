Brezilya’da motorlu taşıt üretimi 2026'nın Ocak ayında geriledi

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 184.500 adede kıyasla ve yıllık %12 düşüşle 159.600 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %39 ve yıllık %0,4 düşüşle 170.500 adet olurken, ihracat aylık %38,7 artış ve yıllık %18,3 düşüşle 25.900 adet seviyesinde kaydedildi.

Anfavea Başkanı Igor Calvet’e göre, Ocak 2026’da satılan araç sayısında Ocak 2025’e kıyasla görülen sınırlı düşüş, otobüs satışlarında %33,9 ve kamyon satışlarında %31,5 oranındaki gerilemeden kaynaklandı. Buna karşılık otomobil satışları %1,4 artarken, hafif ticari araç satışları %3,0 yükseldi.

Calvet, ağır ticari araç satışlarını destekleyen BNDES’in filo yenileme programı sayesinde önümüzdeki aylarda otobüs ve kamyon satışlarının toparlanmasının beklendiğini ifade etti.

Ocak ayında söz konusu program kapsamında 250 milyon $ tutarında kredi onaylandı.