Brezilya’da motorlu taşıt üretimi 2026'nın Ocak ayında geriledi

Cuma, 13 Şubat 2026 11:03:21 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 184.500 adede kıyasla ve yıllık %12 düşüşle 159.600 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %39 ve yıllık %0,4 düşüşle 170.500 adet olurken, ihracat aylık %38,7 artış ve yıllık %18,3 düşüşle 25.900 adet seviyesinde kaydedildi. 

Anfavea Başkanı Igor Calvet’e göre, Ocak 2026’da satılan araç sayısında Ocak 2025’e kıyasla görülen sınırlı düşüş, otobüs satışlarında %33,9 ve kamyon satışlarında %31,5 oranındaki gerilemeden kaynaklandı. Buna karşılık otomobil satışları %1,4 artarken, hafif ticari araç satışları %3,0 yükseldi.

Calvet, ağır ticari araç satışlarını destekleyen BNDES’in filo yenileme programı sayesinde önümüzdeki aylarda otobüs ve kamyon satışlarının toparlanmasının beklendiğini ifade etti.

Ocak ayında söz konusu program kapsamında 250 milyon $ tutarında kredi onaylandı.


