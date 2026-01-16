Brezilya’da motorlu taşıt üretimi 2025’in Aralık ayında düştü

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin motorlu taşıt üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %15,8 ve yıllık %3,9 düşüşle 184.500 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %17,1 ve yıllık %8,5 artışla 279.400 adet olurken, ihracat aylık %47,7 ve yıllık %38,1 düşüşle 18.700 adet seviyesinde kaydedildi.

2025 yılının tamamında motorlu taşıt üretimi %3,5 artışla 2,64 milyon adet, iç piyasaya yapılan satışlar %2,1 artışla 2,69 milyon adet ve ihracat %32,1 artışla 528.800 adet seviyelerinde kaydedildi.

Anfavea Başkanı Igor Calvet artan faizlere ve jeopolitik gerilimlere rağmen sektörün arka arkaya üçüncü yıl büyüme kaydettiğini ifade etti. Birlik 2026 yılında motorlu taşıt üretiminin 2,74 milyon adede çıkıp %3,7 artış göstermesini bekliyor.