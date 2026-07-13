Brezilya’nın otomotiv üretimi Haziran ayında geriledi ancak 2026 son 12 yılın en güçlü yılı olabilir

Yılın ilk yarısının tamamlanmasının ve yurt içi araç satışlarının beklentilerin üzerinde performans göstermesinin ardından Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (ANFAVEA), Ocak ayında açıkladığı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre Brezilya’da 2026 yılında trafiğe kaydı yapılan motorlu araç sayısının, 2014 yılından bu yana ulaşılamayan 3 milyon seviyesini aşması bekleniyor. Söz konusu tahminin gerçekleşmesi halinde satışlar 2025 yılına kıyasla %11,7 artarak yılın başında öngörülen %2,7’lik büyümenin oldukça üzerinde yer alacak.

Brezilya’nın otomotiv üretimi Haziran ayında binek otomobil, hafif ticari araç, kamyon ve otobüsler dahil olmak üzere 246.000 adet seviyesinde gerçekleşerek Mayıs 2026’da kaydedilen 253.500 adede kıyasla %3 düştü.

Aynı ayda yurt içi araç satışları aylık %0,8 düşüşle 272.500 adede, ihracat ise %1,9 azalarak 36.700 adede geriledi.

Bununla birlikte Haziran 2025 ile karşılaştırıldığında, 2026’nın Haziran ayında üretim %17,2 ve yurt içi satışlar %28 artarken, ihracat %26,7 düştü.

2026 yılının ilk altı ayında üretim yıllık %8,8 artışla 1,372 milyon adede, yurt içi satışlar ise %18,5 yükselişle 1,420 milyon adede ulaştı. Aynı dönemde ihracat %21,2 düşüşle 216.600 adet seviyesinde yer aldı.

ANFAVEA, ihracattaki gerilemeyi Arjantin’den gelen talebin azalmasına ve Brezilyalı üreticilerin Latin Amerika’daki geleneksel ihracat pazarlarının büyük bölümünde Çinli araçlarla karşı karşıya kaldığı artan rekabete bağladı.