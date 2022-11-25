Toyota Aralık ayı üretim tahminini 100.000 adet düşürdü

Japon otomobil üreticisi Toyota Corona salgınından kaynaklanan yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretim planlarında ayarlamalar yaptığını açıkladı.
Toyota’nın 2022 yılı Aralık ayı için küresel üretiminin yaklaşık 100.000 adet düşüşle 750.000 adet olması bekleniyor.
2023 mali yılının tamamında şirketin küresel üretim tahmini 9,2 milyon adet seviyesinde yer almaya devam ediyor.
Şirketin Takaoka tesisindeki 2 No’lu üretim hattı, Tahara tesisindeki 1 No’lu üretim hattı ve Miyata tesisindeki 1 ve 2 No’lu üretim hatları Aralık ayında askıya alınması planlanıyor.