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Toyota Ağustos ayı üretim tahminini 150.000 adet düşürdü

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 12:11:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon otomobil üreticisi Toyota, Corona salgınından kaynaklanan yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretim planlarında ayarlamalar yaptığını açıkladı.

Toyota’nın 2022 yılı Ağustos ayı için küresel üretiminin yaklaşık 150.000 adet düşüşle 700.000 adet olması bekleniyor. Ağustos ayından Ekim ayına kadar şirketin küresel üretiminin aylık yaklaşık 850.000 adet olacağı tahmin ediliyor. 2023 mali yılının tamamında şirketin küresel üretim tahmini 9,7 milyon adet seviyesinde yer almaya devam ediyor.

Şirketin Motomachi tesisindeki 1 No’lu üretim hattı, Tsutsumi tesisindeki 1 No ve 2No’lu üretim hatları, East Japan Iwate tesisindeki 1 No’lu üretim hattı, Toyota Auto Body Fujimatsu tesisindeki 2 No’lu üretim hattı, Toyota Auto Body Yoshiwara tesisindeki 1 ve 2 No’lu üretim hatları ve Toyota Industries Corporation’daki 301 ve 302 No’lu üretim hatlarının Ağustos ayında askıya alınması planlanıyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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