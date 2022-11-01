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Toyota 2022-23 mali yılına yönelik küresel araç üretim tahminini düşürdü

Salı, 01 Kasım 2022 12:15:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation küresel araç üretiminin bu yıl Eylül ayında %73,2 artışla 887.733 adet seviyesinde yer aldığını açıkladı. Eylül ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %101,5 artışla 275.605 adet olurken, şirketin yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %62,9 artışla 612.128 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları güçlü talep sayesinde ayda yıllık %17,9 artışla 825.559 adet seviyesinde kaydedildi. Eylül ayında Toyota’nın araç ihracatı yıllık bazda %111,7 artışla 168.200 adet oldu.

Yılın Ocak-Eylül döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %6,1 artışla 6.722.680 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %2,9 düşüşle 7.098.805 seviyesinde yer aldı.

Toyota yarı iletken çip tedarik sıkıntısı gibi riskleri göz önüne alarak 2022-23 mali yılına yönelik küresel üretim tahminini düşürdü. Şirketin söz konusu mali yılda küresel üretiminin daha önceki tahminde kaydedilen 9,7 milyon adede kıyasla 9,2 milyon adet seviyesinde yer alması bekleniyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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