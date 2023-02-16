Toyota 2022-23 mali yılı üretim tahminini 100.000 adet düşürdü

Perşembe, 16 Şubat 2023 10:52:50 (GMT+3) | İstanbul

Japon otomobil üreticisi Toyota Corona salgınından kaynaklanan yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretim planlarında ayarlamalar yaptığını açıkladı.

Toyota’nın Şubat ayı için küresel üretiminin yaklaşık 900.000 adet olması bekleniyor. Japonya’da 350.000 adet üretilirken, yurt dışında 550.000 adet araç üretilecek.

2022-23 mali yılının tamamında şirketin küresel üretiminin daha önceki tahmine kıyasla 100.000 adet düşüşle 9,1 milyon adede gerileyeceği tahmin ediliyor.

Şirketin Motomachi tesisindeki düşük hacimli model üretim hattının Mart ayında askıya alınması planlanıyor.