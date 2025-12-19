Tosyalı zorlu küresel koşullara rağmen 2025 hedeflerini koruyor

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada küresel ekonomik belirsizlikler ve artan rekabet baskısına rağmen grubun 2025 yılını yaklaşık 9 milyar $ ciroyla kapatmayı hedeflediğini söyledi. Tosyalı, üretim artışı, devam eden yatırımlar ve yeşil çelik odaklı stratejinin şirketin küresel ölçekte büyümesini desteklemeyi sürdürdüğünü vurguladı.

2025 performansı: Ciro ve üretimde güçlü artış

Fuat Tosyalı, 2024 yılında yaklaşık 7 milyar $ ciro elde edildiğini hatırlatarak 2025 için belirlenen yaklaşık %30’luk artış hedefinin büyük ölçüde yakalandığını ifade etti. Bu çerçevede toplam üretimin 2024’teki 9,12 milyon mt seviyesinden 2025 sonunda 13 milyon mt’un üzerine çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Küresel piyasa koşulları ve rekabet baskısı

Küresel ekonominin jeopolitik riskler, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve özellikle Çin kaynaklı arz fazlası nedeniyle ciddi baskı altında kaldığına dikkat çeken Tosyalı, yüksek üretim hacimleriyle dünya pazarlarına yönelen Çin menşeli ürünlerin, ABD’nin uyguladığı ek vergiler sonrasında diğer pazarlara kaydığını ve bunun da Türkiye iç piyasasında ile ihracat üzerinde dolaylı baskı yarattığını dile getirdi.

Bu tablo karşısında Uzak Doğu kaynaklı haksız rekabete karşı hem iç piyasayı hem de dış piyasaları birlikte gözeten, yerli üreticiyi destekleyen bütüncül bir milli sanayi yaklaşımının kritik önem taşıdığını vurguladı.

3 kıtada 50’ye yakın tesis, 15 milyon mt kapasite

Türkiye, Cezayir, Libya ve İspanya’daki yatırımlar sayesinde ölçeğin büyütüldüğünü ve yüksek katma değerli çelik üretim kapasitelerinin güçlendirildiğini belirten Tosyalı, son beş yılda küresel ham çelik üretiminin %110 oranında artırıldığını aktardı. Bu büyüme sayesinde grubun bugün Avrupa’nın en büyük üçüncü çelik üreticisi konumuna yükseldiğini ve aynı zamanda Türkiye merkezli en yüksek ham çelik üretim kapasitesine sahip şirket olma özelliğini koruduğunu ifade etti.

Yeşil çelik ve stratejik yatırımlar öne çıkıyor

İskenderun’daki Tosyalı Demir Çelik Tesisi’nde kademeli olarak tam kapasiteye ulaşıldığını, Cezayir’de ise ikinci DRI tesisi başta olmak üzere yeni yatırımların devreye alındığını aktaran Tosyalı, bu adımların özellikle beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yönelik ürün tedarikini artıracağını ve grubun katma değerli ürün portföyünü daha da güçlendireceğini söyledi.

STS devralımı ve Libya yatırımı

Öte yandan İspanya merkezli çelik boru üreticisi Baika Steel Tubular System’in (STS) satın alınmasının ardından tesiste uygulanan verimlilik programlarıyla üretimin ilk aşamada 12 kat artırıldığını, bu alandaki yatırımların ise devam ettiğini belirten Tosyalı ayrıca Libya’nın Bingazi şehrinde toplam 8,1 milyon mt kapasiteli, üç fazdan oluşacak entegre DRI kompleksinin ilk fazı için yatırımların başladığını bildirdi. Söz konusu tesisin Avrupa ve bölge için yeşil çelik hammaddesi niteliğindeki HBI tedariki yapmasının hedeflendiği vurgulandı.