Fuat Tosyalı: Stratejik koruma ile Türk üreticilerin rekabet gücünü artırabiliriz

EKONOMİM Gazetesi’nde çıkan bir habere göre Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, küresel çelik piyasasında artan arz fazlası ve Çin kaynaklı haksız rekabet nedeniyle Türkiye demir-çelik sektörü için stratejik koruma uygulamalarının şart olduğunu belirtti. Son iki yıldır küresel ticaretin zor bir sınavdan geçtiğini söyleyen Tosyalı, jeopolitik gelişmeler ve vergilere ilişkin ilgili belirsizliklerin 2025 yılı boyunca tüm ülkeleri ve sektörleri etkilemeye devam ettiğini ifade etti.

Türk üreticilerin iç pazarda zorlandığını dile getiren Tosyalı, yalnızca iç pazara satış yapan üreticilerin değil ihracat yapan şirketlerin de korunması gerektiğini söyledi.

Yeşil çelik ve sürdürülebilir üretim önceliği

Şirket olarak sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek odaklı yatırımlar yaptıklarını söyleyen Tosyalı, 2025’te 1,2 GW kapasiteli güneş enerji santrali (GES) projesiyle öz tüketimlerinin yaklaşık yarısını GES’ten karşılamayı planladıklarını açıkladı.

Ayrıca temiz enerji kaynağı ve düşük karbon salımı hedefiyle yürütülen üretimlerde, yeşil hidrojen kullanımına uygun tesisler geliştirdiklerini belirterek, rekabet gücünün bu yönde artırılacağını vurguladı.

Üretim artışı ve küresel konum

Son beş yılda küresel ham çelik üretimini %110 artırdıklarını belirten Tosyalı, bu sayede Türkiye merkezli en yüksek ham çelik üretimine sahip şirket konumuna ulaştıklarını ifade etti. Tosyalı, önümüzdeki beş yıl içerisinde dünyanın en büyük 20 çelik şirketinden biri olmayı hedeflediklerini açıkladı.