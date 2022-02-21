Tosyalı üretimini 15 milyon mt’a çıkaracak, yurt içi ve yurt dışında yatırımlarını sürdürecek

Pazartesi, 21 Şubat 2022 15:50:51 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg HT’de yer alan bir habere göre Tosyalı Holding yurt içi ve yurt dışında gelecek beş yılda toplam 5,5 milyar $ yatırım yapmayı ve devam eden yeni yatırımlarıyla üretimini mevcut 6 milyon mt’dan 15 milyon mt’a yükseltmeyi planlıyor. Şirket ihracat odaklı stratejisini de geliştirmek ve Çin’in iç piyasasına yönelmesiyle küresel piyasada oluşan boşluğu değerlendirmek istiyor.

Türkiye’deki yatırımlarının odağının sürdürülebilirlik olduğunu ifade eden Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 2,5 milyar $ yatırıma sahip yıllık dört milyon mt yassı mamul kapasiteli tesisin bu yılın sonunda devreye alınmasının planlandığını belirtti.

Öte yandan şirket İskenderun’da bulunan Sarıseki tesisine iki adet kuantum teknolojili çelikhane kurarak elektrik enerjisi tüketimini azaltacağını belirtti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre iki limana sahip bu tesis ülkenin katma değerli ürün ihracatına ve cari açığın daraltılmasına katkı sağlayacak. Şirketin ayrıca İskenderun’da mevcut liman işletmesi ve Erzin’de hazırlıklarını tamamladığı bir liman yatırımı bulunuyor.

Fuat Tosyalı, “Tedarik zincirinde yaşanan sorunlar bizim için iyi bir fırsattı ve bunu çok iyi değerlendirdik. Şimdi bunu katma değerli, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun bir ihracat yapısıyla 2022 ve sonrasında kalıcı hale getirme zamanı. Baktığımızda, tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar, görece 2022'nin belirli bir bölümünde de devam edecek gibi görünüyor,” şeklinde yorum yaptı.